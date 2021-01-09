شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يعقد اللقاء الثانى من ملتقى الأخوة الإنسانية للوافدين الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع مركز تطوير الوافدين اللقاء الثانى من ملتقى الأخوة الإنسانية للطلاب الوافدين حيث يعقد بشكل افتراضى عبر تطبيق "zoom"، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يوم الثلاثاء القادم.

اللقاء يُعقد بعنوان: "المؤسسات الدينية ودورها فى تحقيق الأخوة الإنسانية"، وذلك في إطار ما تنص عليه وتقره وثيقة الأخوة الإنسانية من أهمية ترسيخ مفاهيم السلام العالمى وإقرار ثقافة العيش المشترك بين جميع الشعوب.

يشارك فى اللقاء الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الوافدين.

وكانت قد ثمنت مشيخة الأزهر الشريف اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية 4 فبراير يوما دوليا للأخوة الإنسانية، داعية جميع الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات المجتمع المدني الحكومية وغير الحكومية، للاحتفال به بدءا من العام المقبل 2021، من خلال حشد جهود المجتمع الدولي لتعزيز ثقافة السلام والاندماج والتفاهم والتضامن، في هذا اليوم من كل عام، وأحاطت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الدول الأعضاء بجهود الرمزين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات التى توجت بتوقيع الوثيقة التاريخية.

ونص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن اعتماد الرابع من فبراير من كل عام "يوما دوليا للأخوة الإنسانية" يأتى فى إطار سياسات المنظمة الدولية وقراراتها التى تدعو إلى التقارب بين الثقافات والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والكراهية، وإيمانا بالمساهمات القيمة التى يقدمها الحوار بين مختلف الثقافات والأديان فى زيادة الوعى بالقيم المشتركة جميع البشر، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام والتفاهم بين الجميع على كافة الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.