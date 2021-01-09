شكرا لقرائتكم خبر عن المهندسة المصرية الفائزة بجائزة ستيفى العالمية: كرتون سابق ولاحق حببنى فى تصميم السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رانيا الغباشي، المهندسة المصرية في توطين المنتجات في إحدى الشركات الأمريكية العالمية الفائزة مؤخرا بجائزة "ستيفى" العالمية: "تخرجت فى جامعة المنوفية، وبدأت شغل فى مصنع بالسادات، وعندى حب لتوسيع هندسة التصميم الميكانيكى، وبنحاول عمل المنتجات لإنتاجها محليا.. وشاركت فى تصميم وتصنيع سيارة سباق عالمية.. لتمكين الطلبة فى استخدام التكنولوجيا لتطوير الأداء باستخدام البرامج التصميم".



رانيا الغباشي

وأضاف رانيا الغباشى، خلال مداخلة فى برنامج التاسعة المذاع على قناة مصر الاولى: "بحاول إن يبقى لى تأثير في العالم، ومبخفش من أخذ خطوات كبيرة وجديدة.. كنت بتفرج دائما على كرتون سابق ولاحق وكان ديما معلم فى دماغى يبقى ليا عربية وسابق بيها وبعمل بيه إنجازات وحبى للسيارات اتولد فيا من صغرى.. وحلمى مصر تبقى رائدة فى تصنيع السيارات".

وكانت رانيا الغباشي، المهندسة المصرية في توطين المنتجات في إحدى الشركات العالمية، فازت بجائزة ستيفي الفضية الرسمية للسيدات في مجال الأعمال في مجال الأعمال لفئة تصنيع السيارات، والمسابقة تواجد فيها أكتر من 1500 مرشح من 33 دولة.