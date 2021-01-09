شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القدرة الاستيعابية لمستشفى بدر الجامعى بعد تحويلها مستشفى عزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حولت جامعة حلوان مسشتفى بدر الجامعى التابعة للجامعة لمستشفى عزل ، طبقا قرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بتحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفى عزل لعلاج مصابى فيروس كورونا ، وبعد إعلان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن تحويل المستشفى إلى مستشفى عزل بالكامل" يرصد " الخليج 365" القدرة الاستيعابية للمستشفى فى نقاط:-

- تحتوى المستشفى على 19 سريرا للرعاية المركزة

- تضم مستشفى بدر الجامعى 10 آسرة رعاية متوسطة

- تحتوى المستشفى على 20 سرير داخلى

ووضعت جامعة حلوان ارشادات للتعامل والإحالة فى حالة ظهور حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل جامعة حلوان وهى على النحو التالى :

- فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق على أحد مواطنى مدينة بدر أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو الموظفين أو الطلبة المنتمين لجامعة حلوان، يمكن حينها التواصل مع أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال تليفونياً أو إرسال رساله واتس آب على أحد الرقمين الآتيين (الخدمة تعمل 24 ساعة يومياً):

0114 5632478

0106 5738847

- سيقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بتدوين التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته وطلب التحاليل والفحوص الضرورية منه، والتي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.

- يقوم الطبيب المنسق بعد اكتمال الفحوصات الأساسية المطلوبة بترتيب عرض الحالة على اللجنة العلمية المشكلة برئاسة عميد كلية طب حلوان وعضوية رؤساء الأقسام المعنية بالكلية، حيث تقوم اللجنة بمناظرة الفحوصات المعملية والأشعات المعروضة، واتخاذ قرار بشأن احتياج المريض لدخول مستشفى العزل أو ملازمة العزل الذاتى المنزلى.

- بالنسبة للحالات التى يقرر لها دخول المستشفى، يتولى المدير التنفيذى للمستشفيات بتنسيق الدخول بمستشفى العزل الجامعي طبقاً للأسرة المتاحة والأولويات الموضوعة للدخول من قِبَل اللجنة العلمية.

- بالنسبة للحالات التي يقرر لها العزل المنزلى، يتم إحالتها للمتابعة التليفونية مع أحد أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المعنية لتقرير بروتوكول علاج العزل المنزلي المناسب للمريض وكذا تعليمات العزل الاحترازية، لضمان المتابعة المستمرة للمصاب حتى التعافى.