شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى يكشف محتوى شنط علاج العزل المنزلى للمصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة التأمين الصحي عن تفاصيل البرتوكول العلاجي للمصابين بفيروس كورونا في العزل المنزلي، وقالت هيئة التأمين الصحي إن شنط علاج العزل المنزلي تتضمن:

1- قرص مرتين في اليوم الأول 400 مجم من الهيدروكسي كلوروكين أو قرص مرتين لمدة 6 أيام 200 مجم.

2- 6 أقراص مرة واحدة في اليوم الأول والرابع والسادس or ivemectin

3- قرص مرتين في اليوم الأول 1600 مجم أو قرص مرتين يوميا or favipravir

4- فيتامين سى قرص 500 محم كل 12 ساعة لمدة 10 أيام.

5- فيتامين زنك 50 مجم قرص كل 24 ساعة لمدة 10 أيام.

6- قرص بارساتامول 1000 مجم كل 8 ساعات.

7- كيس استايل سستايين 200 مجم لمدة 10 أيام.

8- كيس لا كتوفيرين مرتين يوميا لمدة 10 أيام.

يشار إلى أن جميع الأدوية تصرف مجانا للمنتفعين من خدمات التأمين الصحي بالمجان من مستشفيات الهيئة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 754 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 117529 حالة حتى أمس الجمعة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1001 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 147810 حالة من ضمنهم 117529 حالة تم شفاؤها، و8085 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".