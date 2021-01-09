شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انعدام الرؤية على طريق "السخنة – القطامية" بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت طريق "السخنة – القطامية" المتجه إلى القاهرة والعكس شبورة مائية متفرقة على طول الطريق وبالتحديد بالكيلو 50 القطامية، وكذا أمام العاصمة الإدارية الجديدة، والتى انعدمت فيها الرؤية وهو ما دفع قائدي السيارات والمركبات إلى القيادة ببطء تجنبًا لحدوث حوادث الطرق.

ورصد ”الخليج 365” فيديو لحالة الطريق أثناء الشبورة وقيام قائدى السيارات والاتوبيسات إلى خفض سرعتهم مع إطفاء الأنوار وتشغيل علامات الانتظار.

وكانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت عدد من الطرق وذلك تجنبًا من وقوع بعض حوادث الطرق بسبب انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ظهور الشبورة الكثيفة بالطرق في كافة محافظات الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع المقبل، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة والسفر أثناء الشبورة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا في المناطق المحيطة بالساحل الشمالى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.