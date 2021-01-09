شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نصدر 420 مليون فاتورة استهلاك سنويا والأخطاء البسيطة واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد فواتير استهلاك الكهرباء التى يجرى إصدارها سنويا من قبل شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تبلغ 420 مليون فاتورة، قائلا "الأخطاء البسيطة واردة فى وسط هذا الكم من الفواتير".

وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يمكن إنكار وجود أخطاء ويجب الاعتراف بها، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تصدر شهريا ما يقرب من 35 مليون فاتورة استهلاك كهرباء، مؤكدا أنه يتم مراجعتها بدقة قبل وصولها للمواطن، ولكن هذا لا يعنى عدم وجود أى أخطاء.

وتابع شاكر، أنه لا يمكن لأى شخص إنكار وجود أخطاء بفواتير استهلاك الكهرباء، خاصة أن العنصر البشري ما زال له دور في إصدار الفاتورة ومراجعتها، لافتا إلى أن أخطاء الفواتير اختفت بنسبة كبيرة خاصة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد والاعتماد على التقاط صورة للعداد، وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء.

وأوضح شاكر، أن مشاكل فواتير الاستهلاك لن تنتهى بشكل جزرى إلا بعد ميكنة القطاع بالكامل وانتهاء تدخل العنصر البشري في عملية تسجيل وإصدار فاتورة الكهرباء، موضحا أن الوزارة حريصة على تلقى كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت وبأفضل نتيجة.

وأشار الوزير، إلى أن برنامج القراءة الموحد جرى تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، كما أنه يجرى تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك لتسجل القراءة من خلال الصورة، لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج، ويضمن حق الدولة والمواطن معا فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.