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شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يغلق حسابات مايكل فلين وسيدنى باول ورموز بإدارة ترامب نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذف موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حسابات مايكل فلين وسيدني باول وأنصار آخرين رفيعي المستوى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ممن روجوا لنظرية مؤامرة QAnon، يأتى ذللك بعد وقف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيًا، للتسبب فى خطر المزيد من التحريض على العنف.
حساب ترامب بعد الحذف
وقال "تويتر": "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيًا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".