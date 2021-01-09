شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يغلق حسابات مايكل فلين وسيدنى باول ورموز بإدارة ترامب نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذف موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حسابات مايكل فلين وسيدني باول وأنصار آخرين رفيعي المستوى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ممن روجوا لنظرية مؤامرة QAnon، يأتى ذللك بعد وقف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيًا، للتسبب فى خطر المزيد من التحريض على العنف.