شكرا لقرائتكم خبر عن ممارس «مساج» يستخدم فوطة نارية وثعابين.. وحسين الشحات وأوكا أبرز المتعالجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف الليثى خلال حلقة «واحد من الناس» أخصائي المساج العلاجي الكابتن صفوت صدقى بطل مصارعة رومانى سابقا، وعمل في العديد من الاندية منها نادى الانتاج الحربى ونادى الداخلية ونادي الجونة والقادسية الكويتى، وحاليا مسؤول (الاستشفاء بنادى المقاولون العرب) .

وقال الكابتن صفوت إنه دائما يبحث عن طرق جديدة وأفكار جديدة وتكون مفيدة لصحة الانسان، ولكن هناك من يسخر من تلك الطرق الجديدة ولكننا نستمر وجاء لنا بعض اللاعبين من النادى الاهلى والفرق الاخرى، والمساج بتلك الطرق الجديدة يساعد على الاستشفاء ومن اللاعبين حسين الشحات ومجدى قفشة واوكا وحمدى فتحى وفى البداية الكل بيكون خائف ولكن تأتى بنتائج جيدة والجلسة في حدود من 40 إلى 60 دقيقة .

وتابع أن دهن الثعبان بيساعد على علاج المفاصل وأمراض الظهر، وهناك أيضا العلاج والاستشفاء بالفوطة النارية والكاسات .

وعرض البرنامج ولأول مرة على الهواء تجربة المساج بالثعابين لمسؤول الجيم بالنادى الاهلى .

مداخلة مع الكابتن حسين الشحات نجم النادى الأهلى والذى اكد انه من زمان يتابع جلسات الاستشفاء والطرق الجديدة تساعد على العلاج والاستشفاء ولكني لم اجرب المساج بالثعابين وجربت المساج بالفوطة النارية .

وتابع حسين الشحات لم اقلق من المساج والعلاج بهذه الطرق الجديدة وانا عن تجربة ارى انها تساعد وان صفوت متميز في هذه الطرق والفوطة النارية عُلاج بها الكابتن أيمن أشرف حمدى فتحى وقفشة وغيرهم من لاعبي الفرق الاخرى.

مداخلة من الكابتن احمد سعيد اوكا نجم منتخب مصر السابق اننا قمنا بجلسات استشفاء مع الكابتن صفوت لأننا كلاعبين كرة قدم بنواجه مشاكل بدنية ونحن نستفيد من طرق العلاج والاستشفاء بهذه الطرق الجديدة وبخاصة الفوطة النارية، واكد بانها مفيدة جدا .

وأشار اوكا إلى أننا بنبذل مجهود بدنى كبير ونحتاج إلى جلسات استشفاء مشيداً بموهبة الكابتن صفوت والذى يقدم خدمة علاجية مختلفة وجديدة ومبتكرة .

وقال الكابتن صفوت أن العلاج بالفوطة النارية عبارة عن فوطة مبللة بالمياه ونضع فوقها فوطة أخرى وفوطة بها كحول ثم نقوم باشعال الفوطة وهذه طريقة مهمة ومحببة لعدد كبير من الرياضيين.

شاهد أغرب جلسة علاج طبيعى بالفوطة النارية والثعابين وحسين الشحات واوكا ابرز المتعالجين

شاهد أغرب جلسة علاج طبيعى بالفوطة النارية والثعابين وحسين الشحات واوكا ابرز المتعالجين

شاهد أغرب جلسة علاج طبيعى بالفوطة النارية والثعابين وحسين الشحات واوكا ابرز المتعالجين