شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاد».. فقدت ابنها الوحيد في حادث فقررت أن تكون أما لمئات غيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف الاعلامى د. عمرو الليثى في فقرة إنسانية خاصة تحمل معاني العطاء والرحمة «نزاد» رئيس مجلس الأمناء لدار محمد عماد راغب في مدينة 6 أكتوبر. والتى فقدت ابنها محمد في حادث على الدائرى وقامت بعمل خيرى كبير واقامة دار لرعاية الأطفال

وأشارت الأم «نزاد» إلى أنها فقدت ابنها الوحيد في حادث فقررت أن تكون أما لمئات غيره وانها عانت بعد وفاة ابنها ولكن تغلبت على تلك المأساة بالصبر وعمل الخير وكانت دار رعاية الاطفال نموذج إدخال السعادة على قلبي.

وقالت إنها الدار بها عدد كبير من الأطفال ورعايتهم حيث انهم ولدوا بدون اب أو ام ومنهم من ترك الأطفال في الشوارع ولكل طفل حكاية مختلفة، وتجولت كاميرا واحد من الناس بالدار لتشهد الرعاية الكاملة للأطفال والاهتمام بهم.

الام "نزاد" فقدت ابنها الوحيد فى حادث فقررت أن تكون أما لمئات غيره

الام "نزاد" فقدت ابنها الوحيد فى حادث فقررت أن تكون أما لمئات غيره

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