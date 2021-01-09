شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأخوة الإنسانية»: تصريحات «بوتين» تجاه المسلمين صوت حكيم ودعوة للتعايش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، بتصريحات ‏الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي قال فيها خلال مقابلة تلفزيونية إنه ممتن للأشخاص الذين يعتنقون ‏الإسلام لمحافظتهم وتكريمهم وعنايتهم بالآثار المسيحية في سوريا، وأن هذا التقارب بين الديانتين ‏العالميتين، والذي يقوم على القيم الأخلاقية والمعنوية المشتركة، والقيم الإنسانية المشتركة، لا يمكن إلا أن ‏يثير الاهتمام والاحترام.‏

‏ وأكد عبدالسلام خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بالعربية والروسية والإنجليزية ‏أن «تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن احترام المسلمين للآثار المسيحية وتقدير رموزها ‏والتقارب بين الإسلام والمسيحية، هو صوت حكيم من أصوات الأخوة الإنسانية، يدعم دعوة التعايش، ‏ويقدم صورة عادلة ومشرقة عن الإسلام والمشرق العربي في وقت يعاني فيه العالم من تبادل الصور ‏الذهنية الخاطئة بين الشعوب.‏

وأُنشئت «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» في 19 أغسطس 2019 برعاية من شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان وسمو الشيخ محمد بن زايد ‏آل نهيان، ولي عهد أبوظبي -راعي وثيقة الأخوة الإنسانية-‏، بهدف تطبيق القيم التي نصَّت عليها وثيقة «الأخوة الإنسانية» ومبادئها، وتتخذ من دولة الإمارات ‏العربية المتحدة مقرًّا لأمانتها العامه ومقرها الرئيس في جينيف، وتسعى إلى ترسيخ قيم التعايش ‏السلمي بين جميع الناس من مختلف الأديان والجنسيات.‏