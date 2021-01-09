شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأخوة الإنسانية»: تصريحات «بوتين» تجاه المسلمين صوت حكيم ودعوة للتعايش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، بتصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي قال فيها خلال مقابلة تلفزيونية إنه ممتن للأشخاص الذين يعتنقون الإسلام لمحافظتهم وتكريمهم وعنايتهم بالآثار المسيحية في سوريا، وأن هذا التقارب بين الديانتين العالميتين، والذي يقوم على القيم الأخلاقية والمعنوية المشتركة، والقيم الإنسانية المشتركة، لا يمكن إلا أن يثير الاهتمام والاحترام.
وأكد عبدالسلام خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بالعربية والروسية والإنجليزية أن «تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن احترام المسلمين للآثار المسيحية وتقدير رموزها والتقارب بين الإسلام والمسيحية، هو صوت حكيم من أصوات الأخوة الإنسانية، يدعم دعوة التعايش، ويقدم صورة عادلة ومشرقة عن الإسلام والمشرق العربي في وقت يعاني فيه العالم من تبادل الصور الذهنية الخاطئة بين الشعوب.
وأُنشئت «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» في 19 أغسطس 2019 برعاية من شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي -راعي وثيقة الأخوة الإنسانية-، بهدف تطبيق القيم التي نصَّت عليها وثيقة «الأخوة الإنسانية» ومبادئها، وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًّا لأمانتها العامه ومقرها الرئيس في جينيف، وتسعى إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي بين جميع الناس من مختلف الأديان والجنسيات.
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