شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مساجد الحامول لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتعليمات جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
تابع على العيسوي، رئيس قرية السحايت أعمال رش وتطهير وتعقيم المساجد بنطاق قرية السحايت قبل وبعد أداء صلاة الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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