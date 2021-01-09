تطهير مساجد الحامول لمواجهة كورونا

تابع على العيسوي، رئيس قرية السحايت أعمال رش وتطهير وتعقيم المساجد بنطاق قرية السحايت قبل وبعد أداء صلاة الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتعليمات جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية