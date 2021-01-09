أخبار مصر

تطهير مساجد الحامول لمواجهة كورونا

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مساجد الحامول لمواجهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتعليمات جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار .

تابع على العيسوي، رئيس قرية السحايت أعمال رش وتطهير وتعقيم المساجد بنطاق قرية السحايت قبل وبعد أداء صلاة الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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