شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجريت اليوم الجمعة فى مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف ) فى القاهرة، قرعة دوري أبطال أفريقيا فى دور المجموعات وأسفرت عن مجموعتين مختلفتين لناديي الأهلي والزمالك ، ونقدم مواعيد مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا :
الأهلي ضد المريخ يوم 12/2/2021
الأهلي ضد سيمبا يوم 23/12/2021
الأهلي ضد فيتا كلوب يوم 5/3/2021
الأهلي ضد فيتا كلوب يوم 16/3/2021
الأهلي ضد المريخ يوم 2/4/2021
الأهلي ضد نادي سيمبا يوم 9/4/2021
وكان جدول المجموعات الكامل الذى أسفرت عنه القرعة اليوم كما يلي:
|
المجموعة الأولي
|
الأهلي
|
فيتا كلوب
|
سيمبا
|
المريخ
|
المجموعة الثانية
|
مازيمبي
|
صن دوانز
|
الهلال
|
شباب بلوزداد
|
المجموعة الثالثة
|
الوداد
|
حوريا
|
بيترو أتلتيكو
|
كايزر تشفيز
|
المجموعة الرابعة
|
الترجي
|
الزمالك
|
مولودية الجزائر
|
تونجيت
-
الوضع في مصر
-
اصابات
146,809
-
تعافي
116,775
-
وفيات
8,029