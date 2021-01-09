تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وكان جدول المجموعات الكامل الذى أسفرت عنه القرعة اليوم كما يلي:

أجريت اليوم الجمعة فى مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف ) فى القاهرة، قرعة دوري أبطال أفريقيا فى دور المجموعات وأسفرت عن مجموعتين مختلفتين لناديي الأهلي والزمالك ، ونقدم مواعيد مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا :

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012