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تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجريت اليوم الجمعة فى مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف ) فى القاهرة، قرعة دوري أبطال أفريقيا فى دور المجموعات وأسفرت عن مجموعتين مختلفتين لناديي الأهلي والزمالك ، ونقدم مواعيد مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا :

الأهلي ضد المريخ يوم 12/2/2021

الأهلي ضد سيمبا يوم 23/12/2021

الأهلي ضد فيتا كلوب يوم 5/3/2021

الأهلي ضد فيتا كلوب يوم 16/3/2021

الأهلي ضد المريخ يوم 2/4/2021

الأهلي ضد نادي سيمبا يوم 9/4/2021

وكان جدول المجموعات الكامل الذى أسفرت عنه القرعة اليوم كما يلي:

المجموعة الأولي

الأهلي

فيتا كلوب

سيمبا

المريخ

المجموعة الثانية

مازيمبي

صن دوانز

الهلال

شباب بلوزداد

المجموعة الثالثة

الوداد

حوريا

بيترو أتلتيكو

كايزر تشفيز

المجموعة الرابعة

الترجي

الزمالك

مولودية الجزائر

تونجيت

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    146,809

  • تعافي

    116,775

  • وفيات

    8,029

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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