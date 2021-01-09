شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يغلق حساب ترامب نهائيًا: يتسبب فى خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تويتر إنها علقت حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل دائم بسبب وجود خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف.

وقالت الشركة في بيان: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، قمنا بتعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".