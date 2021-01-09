شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تغلق طريقى السويس والإسماعيلية الصحراوى بسبب الشبورة لمنع الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، بإشراف، اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للمرور، طريق الإسماعيلية الصحراوى وطريق السويس الصحراوى أمام حركة السيارات بسبب الشبورة المائية، وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات، ويستمر الإغلاق لحين تلاشى الشبورة الكثيفة وتحسن مستوى الرؤية بما يحول دون وقع الحوادث.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ظهور الشبورة الكثيفة بالطرق في كافة محافظات الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع المقبل، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة والسفر أثناء الشبورة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا في المناطق المحيطة بالساحل الشمالى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.