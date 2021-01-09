شكرا لقرائتكم خبر عن أمين البرلمان يكشف استعدادات اليوم الأول وطريقة اختيار الرئيس والوكيلين والإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن الجلسة الأولى لمجلس النواب إجرائية ومهمة، لأن كل أعمال المجلس تعتمد على سلامة الإجراءات الأولى، ويجب الالتزام بجميع الإجراءات الدستورية واللائحية، موضحا أنه سيتم أداء القسم، مشددا على ضرورة ارتداء النواب للكمامة، وأنه وفقا للتقاليد فإن الجلسة ستذاع على الهواء.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الأعضاء تؤدى اليمين عضوا عضوا ويجب الالتزام بنص وصيغة القسم وينتخب الأعضاء رئيس المجلس والوكلاء، لافتا إلى أن هناك 568 عضوا منتخبين و28 معينين، نصفهم من القائمة ونصفهم من الفردى، والقاعة تستوعب 610 مقاعد دون تباعد.



وأوضح أنه تم التفكير أن يجلس الأعضاء على قسمين من هم بنظام الفردى داخل القاعة، وأخرين بنظام القائمة، الأعضاء داخل القاعة يقسمون بترتيب أرقام عضويتهم، ثم القوائم ثم المعينين، ولا يلزم أن يتواجد كل الأعضاء في التوقيت نفسه داخل القاعة، لذلك سيجرى إدخال الأعضاء من النظام الفردى ويتم رفع الجلسة ويخرجوا ويدخل الأعضاء من القائمة والمعينين.



ولفت إلى أن كل عضو سيجد على مقعده اسمه ورقم عضويته وسيتم اصطحابه من خلال العلاقات العامة بمكان جلوسه وسيكون هناك إرشادات بجميع المجلس، موضحا أن جميع القاعات موصولة بالصوت والصورة بما يحدث داخل القاعة.



وذكر أن أعضاء الفردى سيتواجدون الساعة الحادية عشر صباحا، لافتا إلى أن القاعة بالتباعد تستوعب 248 مقعدا، والمستوى الثانى 39 مقعد، أما المستوى الثالث في الشرفات 36 مقعدا، موضحا أنه سيتم إجراء انتخابات عن طريق اللجنة المشرفة المكونة من 7 أعضاء لانتخاب الرئيس والوكيلين.



سيتم التصويت بالمناداة على كل نائب، والذى سيجد الصندوق يأتي إليه وهو في مكانه، حيث سيكون هناك مجموعة صناديق تتحرك بشكل منظم حتى كل نائب، ونطالب النواب بالالتزام بأماكن الجلوس.



ولفت إلى أنه يتم انتهاء عضوية النواب السابقين بنهاية يوم 9 يناير، وليس لديهم حصانة، مؤكدا على ضرورة التزام النواب بعدم اصطحاب مرافقين معهم.



ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.



وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.



وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.