شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: من الوارد التعاقد على لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن اللقاح الصينى تم تصنيعه بالطريقة التقليدية التي يصنع بها لقاح الأنفلونزا الموسمية، وتم تجربته فى الشرق الأوسط بالإمارات وهذا لا يقلل من آمان اللقاحات الأخرى، مؤكدا أن التعاقد على لقاح فايزر وارد، ومن الممكن أن تقوم مصر بجلب هذا اللقاح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامى أحمد فايق، فايزر ومودرنا لديهما طريقة جديدة لإنتاج اللقاحات وتم تجربته، وبالفعل، هناك من أخذ اللقاح، ولكن فترة المتابعة بعد أخذ الفاكسيم قصيرة جدا، مشيرا إلى أنه ستضح النتئج والآثار فور تناول اللقاح من قبل المواطنين.