شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تخصص الأسبوع الجارى مراجعة للمناهج أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تخصيص الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت لتقديم محاضرات مراجعة لطلاب الكلية عن المناهج الدراسية وذلك أون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية "البلاك بورد"، وذلك قبل بدء إجازة الفصل الدراسى الأول المقرر له يوم 16 يناير الجارى وفقا لقرارات الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الأسبوع الماضى شهد انتظام فى تقديم المحاضرات للطلاب أون لاين عبر منصة "بلاك بورد" وسط تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مؤكدا أن الكلية لم تتلقى أى شكوى من الطلاب بشأن الدراسة أون لاين خلال الفترة الماضية.