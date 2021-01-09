شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تخصص الأسبوع الجارى مراجعة للمناهج أون لاين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تخصيص الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت لتقديم محاضرات مراجعة لطلاب الكلية عن المناهج الدراسية وذلك أون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية "البلاك بورد"، وذلك قبل بدء إجازة الفصل الدراسى الأول المقرر له يوم 16 يناير الجارى وفقا لقرارات الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الأسبوع الماضى شهد انتظام فى تقديم المحاضرات للطلاب أون لاين عبر منصة "بلاك بورد" وسط تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مؤكدا أن الكلية لم تتلقى أى شكوى من الطلاب بشأن الدراسة أون لاين خلال الفترة الماضية.
وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الموافق 31/12/2020، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، التى جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتى تنص على الآتى:
- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكترونى بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2020.
- بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2020 وحتى السبت 20 فبراير 2020.
- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية فى جميع مراحل التعليم الجامعى والدراسات العليا وذلك فى كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى.
- تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أى استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه تطبيق القرارات.
- وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.