​إخطار الرئيس وحلف اليمين.. تعرف على تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق أولى جلسات مجلس النواب الجديد، الثلاثاء المقبل، بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم.

الشوباشي رئيسًا للجلسة

وطبقًا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، أما من سيساعدها في إدارة المجلس هما النائبة فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت، خاصة أنهما أصغر الأعضاء سنًا ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بالنتيجة، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة.

ثم يبدأ بعدها أعضاء المجلس تلاوة القسم، حيث حدد الدستور، نص القسم الدستوري لأعضاء مجلس النواب، والذي يؤدونه في أولى جلسات انعقاد البرلمان الجديد قبل بدء مهام عملهم.

ونصت المادة 104 من الدستور على أنه يشترط أن يؤدي العضو اليمين أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله.

ونص اليمين: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

انتخاب الرئيس والوكيلين

ونصت المادة 12 باللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

تسلم الرئاسة

وعقب ظهور نتيجة الرئيس والوكيلين يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشي.

انتخابات اللجان

كما تشهد الجلسة الافتتاحية حلف النواب الجدد اليمين الدستورية، على أن يدعو رئيس البرلمان إلى انتخاب رؤساء اللجان النوعية الـ25 بالمحلس.

إخطار رئيس الجمهورية

كما نصت المادة 13 على أن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

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