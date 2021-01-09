شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 25 فريق طبي مدرب لتفعيل مبادرة العزل المنزلى بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تم الإعداد لبدء تفعيل مبادرة العزل المنزلي التي أطلقتها وزارة الصحة لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال ٢٥ فريق طبي مدرب على مستوى المحافظة.

كما كلف المحافظ بإعداد تقرير يومي مفصل عن موقف المستشفيات على مستوى المحافظة وموقف حالات العزل المنزلي وحصر أرصدة كافة المستلزمات الطبية والأدوية المتوفرة واللازمة، وتكثيف حملات المرور على الصيدليات للتأكد من توافر الأدوية والإلتزام بالأسعار المقررة وعدم رفعها، والتشديد على تواجد الكوادر الطبية بالوحدات الصحية بالقري والمناطق النائية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اعلنت الاربعاء الماضى انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ«متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد» تحت شعار «100 مليون صحة»، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة انطلقت بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وستنطلق بجميع المحافظات تدريجيًا، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

وأضاف «مجاهد» في بيان اليوم، أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع «مجاهد» أنه تم تخصيص 20 ألف فريق طبي للمرور على المنازل لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، مزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.