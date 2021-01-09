شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد: 59 مصاباً بكورونا يخضعون للرعاية الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن هناك 59 حالة مصابة بكورونا تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات المحافظة، وأضاف أن هناك 39 حالة بمركز الخارجة و4 حالات مصابة بالفرافرة كما سجلت المحافظة 5 وفيات .

وقال الزملوط ان المحافظة رفعت درجة الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، بتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح والمؤسسات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مشيرا انه تم اصدار تعليمات لجميع المنشآت والمصالح الحكومية من الوحدات المحلية والمديريات بإلزام العاملين بها والمترددين عليها بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم السماح للموظفين والمواطنين بدخولها بدون ارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المنشآت الخدمية، والتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما وجه الزملوط، بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على كافة القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس فضلًا عن استمرار حملات التطهير والنظافة بصفة يومية بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف رؤساء المدن والقرى المراكز، وذلك ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاًعلى سلامة العاملين بها والمترددين عليها.

​وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، اكد أنه تم تطبيق غرامة فورية بقيمة 50 جنيه سيتم تحصيلها من المخالفين لعدم ارتداء الكمامة الطبية وفي حالة رفض دفع الغرامة سيتم تحرير محضر وتحويل المخالف للنيابة العامة.

وأشار إلى أنه سيتم القبض على من يرفض دفع الغرامة وهي 50 جنيه وذلك لعرضه على النيابة العامة، قائلا: “لو حد من أسرته هيجي القسم أو النيابة لدفع الغرامة ستكون مضاعفة بحيث يدفع 100 جنيه للخروج، وفي حالة عدم دفعه للمبلغ سيتم إحالته إلى المحكمة لدفع 150 غرامة عدم ارتداء الكمامة”.

ولفت سعد، إلى أن تحصيل الغرامة سيكون مسؤولية كل من له حق الضبطية القضائية وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة.

وأشار منحني الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية مقلق وهي أكثر انتشارا ووضع مستشفيات الصحة والتعليم العالي تعمل بشكل كبير والمستلزمات الطبية في الصيدليات يكفي والاحتياطي يكفي 8 شهور.