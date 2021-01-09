شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: فض أسواق عشوائية أمام المساجد بمركز الواحات ورفع إشغالات بالحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملة بمركز الواحات البحرية وبالتنسيق مع إدارة الاشغالات والمتابعة الميدانية بفض سوق عشوائي بمنطقة مسجد التوحيد بمدينة الباويطي وتم رفع عددا من الاشغالات وعمل محاضر اشغال طريق عام.

وفي الحوامدية قامت حملات لرفع الاشغالات و لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير محاضر حيال المخالفين

واسفرت الحملات عن غلق وتشميع سايبر كاسبر وغلق وتشميع محل حلاقة بشارع سعد زغلول بمنطقة منى الامير .وإزالة تعديات بالشارع بمنطقة بين المساكن الشعبية عبارة عن سور وعمل بلاط بالشارع .

وتم التحفظ علي المضبوطات وايداعها بمخازن المدينة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في اطار منع التجمعات وللحد من انتشار فيرس كورونا وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.