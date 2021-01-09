شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيين رئيس جامعة بنها في البرلمان.. تعرف على الوضع القانوني لإدارة الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نشر الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين بمجلس النواب، وكان من بينهم الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة ضمن نسبة ال٥% من إجمالي الأعضاء المتخبين، فرض سؤال من يتولى إدارة جامعة بنها؟، نفسه على الساحة الجامعية والمحلية.

ويعتقد البعض أن رئيس الجامعة المعين بمجلس النواب يحق له إستكمال مدة رئاسته الجامعة والتي كانت ستنتهي في الأول من أكتوبر المقبل، وقت بلوغه السن القانونية للمعاش، وهو ما يخالف بالطبع القانون والدستور.

يقول الدكتور الشحات إبراهيم منصور، عميد كلية حقوق بنها السابق، إن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، ينص على إمكانية أن يحتفظ عضو مجلس النواب بوظيفته وفق ما نصت عليه المادة 31 من القانون، «إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

وتابع العميد الأسبق، ويكـون لعضو مجلس النواب في هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وأوضح طبقا للمادة نفسها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.

وأضاف «الشحات»: كما نصت المادة 32 على، لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية، لافتا إلى أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

وحول وضع عضو المجلس من العاملين بالدولة أو القطاعين العام أو الأعمال العام، ومن بينهم الدكتور جمال السعيد، عند انتهاء مدته في المجلس، أشار العميد الأسبق، يستطيع أن يعود لعمله وفقا للمادة 33 من القانون، «يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها»، لافتا إلى أن هذه المادة واضحة في أنهم يتركون عملهم عند تعيينهم أو انتخابهم، طوال فترة تواجدهم بالمجلس لأن المادة تقول «عند الانتهاء يعود».

و تابع: وهنا عند عودة رئيس الجامعة لا يعود لها رئيسا، وإنما يعود أستاذا جامعيا، لأن منصب رئاسة الجامعة ليست وظيفة أساسية وإنما وظيفة إدارية، وبالتالي يعود أستاذا لأن الرئاسة ستكون وقتها غير شاغرة، بخلاف أنه سيكون قد تجاوز السن القانونية للمعاش، في حالة الدكتور جمال السعيد.

وأضاف الدكتور حسام النحاس، المدرس المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة بنها، والخبير في التعليم الجامعي، أنه طبقا للمادة «103» من الدستور المصري (يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون)، وبناء عليه يقوم أقدم نائب لرئيس الجامعة بمهام رئيس الجامعة مؤقتا لحين الإعلان عن التقدم للترشح لرئاسة الجامعة وفقا للقانون.

وتابع النحاس: فتح باب الترشح على منصب رئيس جامعة بنها كان سيتم في شهر مارس المقبل في حال بقاء الدكتور جمال السعيد في منصبه نظرا لانتهاء مدة رئاسته الجامعة شهر أكتوبر المقبل، ولكن بعد تعيينه في البرلمان يفرض الوضع الحالى نفسه، وسيتم الإعلان عن خلو منصب رئيس الجامعة وفتح باب الترشح، في وقت أسبق من ذلك حرصا على منظومة العمل داخل الجامعة.