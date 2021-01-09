شكرا لقرائتكم خبر عن السفير روبير اسكندر: التصريحات الاثيوبية بشأن الملء الثاني للسد إنتهاك للاتفاقيات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السفير روبير إسكندر، سفير مصر الأسبق في إثيوبيا، إن إعلان وزير الري والكهرباء الاثيوبي عن نية بلاده المضي قدما في تنفيذ الملئ للعام الثاني على التوالي البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه لسد النهضة في شهر يوليو المقبل، دون إخطار مسبق لدولتي مصر والسودان، ودون التوصل لاتفاق أو حتي لتبادل للمعلومات، هو تصرف أحادي وإنتهاك للاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية والثلاثية الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف "إسكندر"، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن ما يحدث قد يتسبب في مشاكل كبيرة لحياة القاطنين على ضفاف النيل، ولا يخفي على أحد ما حدث من مشاكل في محطات مياه الشرب بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتأثرها سلباً أثناء عمليات الملء الأول في يوليو 2020 الماضي، والذي كان بحوالي 5 مليارات متر مكعب فقط وليس بنحو 13.5 مليار متر مكعب.

وقال سفير مصر الأسبق بإثيوبيا، أن الاجتماعات بين الأطراف الثلاثة مستمرة وسوف تنعقد جولة مباحثات يوم الأحد المقبل 10 يناير تحت رعاية دولة جنوب إفريقيا بصفتها رئيساً للدورة الحالية للاتحاد الافريقي، غير أن كافة المباحثات السابقة التي تمت لم تحرز أي تقدم يذكر بسبب التعنت الاثيوبي، ومصر أعلنت قبل ذلك ومصرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم للأطراف كافة، قبل عملية الملء للمرحلة الثانية للسد، وأن يتضمن الاتفاق تسوية لكافة النقاط الخلافية، كتلك التي تتعلق بقواعد ملء وتشغيل السد في فترات الجفاف، والمشاكل البيئية، كالآثار البيئية المترتبة عليه والأضرار على دولتي المصب.

وأضاف السفير روبير أسكندر أنه في ظل مواصلة إثيوبيا لتنعنتها فإن هناك طرق أخرى وقوي دولية يمكن أن تتدخل وقد رأينا قبل فترة وزير الخزانة الأمريكي وصندوق النقد الدولي شاركا في الاجتماعات التي تمت في العاصمة الامريكية واشنطن فبراير الماضي.

وتابع: "مصر والسودان قد يلجآن إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق مواد القانون الدولي وبخاصة المادة الخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون وأن ما تزعمه وتروج له إثيوبيا، من أن ما تفعله هو من أمور السيادة المطلقة على منابع الهضبة الإثيوبية، فهي مزاعم واهية، ولا يوجد سند يؤيدها في القانون الدولي، لأنه من الثابت أن اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية لعام 1997 وما خلص إليه الفقه الدولي وأحكام القضاء الدولي، هو أن النهر الدولي ملكية مشتركة لدوله -المتشاطئة عليه- ولا يجوز لأي منها التذرع بمبدأ السيادة الإقليمية، وأن هذه الدول عليها التزامات مباشرة تتمثل في حماية هذا المورد المشترك، الذي هو هبة من الخالق، وأن الدول ملتزمة بتنمية موارده المائية، وصولا للاستخدام المنصف والمعقول، وبالتالي فإن الدفع الإثيوبي، بأنها تملك حقوقا سيادية يخالف قواعد القانون الدولي. ويحق لمصر اللجوء إلى مجلس الأمن تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية بشأن «حل النزاعات سلميا».