شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة رقم قومي خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السجل المدني الاستمارة المميزة VIP لاستخراج بطاقة رقة قومي في 24 ساعة بهدف التيسير على المواطنين، والتي يصل سعرها إلى 170 جنيها، وذلك بجانب الاستمارة العادية فئة 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما، والاستمارة العاجلة فئة 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

1-الاستمارة سواء كانت العادية 45 جنيه أو المستعجلة 120 جنيه، أوVIP بسعر 170 جنيه.

2- بطاقة تحقيق شخصية أو جواز سفر لاثبات شخصية المتقدم للحصول على بطاقة.

3- صورة شهادة ميلاد.

4- اعتماد المهنة من جهة العمل أو من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

5-وفي حالة عدم وجود مهنة صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، مع الاحتفاظ بالاصل يطلع الموظف لاثبات المؤهل الدراسي في البطاقة