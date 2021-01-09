شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر : قوافل طبية وتوزيع كمامات وحملات توعية بالمناطق الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا يتم العمل على أكثر من محور لأن هناك ضغوطا على المنظومة الصحية، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية في برنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الجمعية قامت بتوفير قوافل طبية للمناطق التى تواجه صعوبة فى الوصول للخدمة الطبية.

وتابع المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرى، أن الجمعية تقوم بعمل حملات توعية والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية إضافة إلى توزيع الكمامات.

وواصل الناظر قائلا إن جمعية الهلال الأحمرالمصري تم توجيهها لتطعيم الأنفلونزا لكبار السن بدار المسنين وجمعيات الأيتام مؤكدا أن الهلال الأحمر هو مكمل الدولة ونقوم دائما بالتنسيق مع وزارة التضامن للكشف عن المناطق الأكثر احتياجا للمساعدات.