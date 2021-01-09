شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا له بالشفاء.. إصابة هادى الجيار بكورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن حالة الفنان هادى الجيار غير مستقرة حتى الآن بعد إصابته بفيروس كورونا، الذى أعلنه عبر حسابه الشخصى بصفحته بموقع "فيس بوك"، متمنية له الشفاء وطالبة من جمهوره الدعاء له.

وأوضحت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الفنان هادى الجيار حالته غير مستقرة ويتواجد بمستشفى الهرم وتم نقله منذ ساعتين إلى العناية المركزة ووضع على أجهز التنفس الصناعى لمعاناته بمشاكل فى التنفس.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أصيب بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية وأجرى تحاليل البى سى آر، وكانت النتيجة إيجابية، وأعلن هادى الجيار إصابته عبر صفحته فيس بوك وقال: "ضربنى فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء".