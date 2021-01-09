شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح إذا اضطررت لقيادة سيارتك فى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد غلق عدد من الطرق بعدما ظهرت شبورة بالطرق السريعة الزراعية والصحراوية والطرق المفتوحة بشكل عام، وشددت إدارة المرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وأوصت "المرور" قائدى السيارات بما يلى:

1. إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة وجعل النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

2. زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والتى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) والاسترشاد بالخطوط الأرضية.

3. السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج. استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً للغير.

4. استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً. استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج. عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا.

5. عند حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير مع استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

وتنسق إدارة المرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الأحوال الجوية خاصة ظهور الشبورة الكثيفة على الطرق، وذلك للتعامل بتكثيف تواجد رجال المرور على الطرق أو إغلاق الطرق أو عمل تحويلات لمنع وقوع الحوادث.