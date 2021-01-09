شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صلاة كنيسة الروم الأرثوذكس من أجل أطقم التمريض خلال انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأنبا نقولا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس عن نص الصلاة بالكنيسة من أجل التمريض، وذلك فى ظل تفشى فيروس كورونا خلال موجته الثانية والتى بدأت نوفمبر الماضى.

وجاء نص الصلاة: "بارك يا رب وأيّد كل الذين يعتنون بمحبة وتضحية بالمرضى حيثما وُجدوا، أكانوا في البيوت أم في المستشفيات، واحفظهم بنعمتك، لتكن يدك على أيديهم، أيدهم بمساعدة الأم الحنون العذراء مريم وقديسيك الأطباء العادمي الفضة، أَبعد كل مرض وألم عن شعبك، وعلّمنا أن نثمّنَ الحياة والصحة كعطايا من لدُنِك".

يذكر أن البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، قد ترأس قداس عيد الغطاس فى كنيسة بشارة العذراء مريم فى المقر البطريركى بالإسكندرية، الأربعاء الماضى، وفى كلمتة قال: "من هذه المدينة العظيمة، مدينة بالإسكندرية، أود أن أشكر الله أن كنائسنا مفتوحة، بسماح من سلطات الدولة التى لم تعلن إغلاق أماكن العبادة، وأنتهز هذه الفرصة لأحَيى إخوتنا فى كل مكان فى الكون الذين يحتفلون ويفرحون اليوم معنا. لكن هناك آخرون حزينون فى وطنهم لكن نعمة الله ستحل فى قلوبهم، كما أن هناك يأملون بغد أفضل".

وأضاف البطريرك: "نرجو أن تكون بركة الله معنا، نرجو أن تأتى الأيام الخوالى مرة أخرى، ولنتمكن جميعًا- كعائلة- دائمًا من الحصول على بركة المسيح، لأن الشعور بالوحدة يتعب الإنسان، عندما نكون جميعًا معًا تكون الجنة على الأرض".