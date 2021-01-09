شكرا لقرائتكم خبر عن خبير نووى: استخدام الطاقة النووية فى الزراعة أكثر أمنًا من المبيدات والان مع تفاصيل الخبر
وتابع عبد النبى، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد، أن الإشعاع والطاقة النووية تفيد فى الزراعة بإنتاج سلالات زراعية جديدة ومحصول عالى الجودة والإنتاجية، مضيفا أن أشعة جاما المنبعثة من الطاقة النووية تعمل على إحداث عقم لذكور الحشرات الضارة بالمزروعات.
وفى سياق أخر، كان قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا توليه القيادة السياسية بالقطاع الزراعى، بالإضافة إلى العمل الدائم على تطوير نظم الرى الحديث والعمل بها فى العديد من الأراضى الزراعية، وهذا الأمر سيكون له عوائد كبيرة على المواطن من خلال توافر المحاصيل الزراعية والفائدة التى تعود على المزارع، مؤكدا أن مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم فى إنتاج زيتون المائدة، بالإضافة إلى التوسع الآن فى مجال زيتون الزيت.
وتابع "القرش" خلال مداخلة تليفزيونية، إن المشروعات التى تهدف إلى تحقيق مخزون استراتيجى للدولة، بالإضافة إلى المحاصيل ذات العائد الاقتصادى التى يتم تصديرها إلى الخارج تهتم بها القيادة السياسية اهتماما كبيرا لتحقيق عوائد مهمة على القطاع الزراعى.
وواصل القرش قائلا، إن مصر هى الدولة الأولى عالميا فى إنتاج التمور، وهذا يعمل على التشجيع للاستثمار.