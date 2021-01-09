خبير نووى: استخدام الطاقة النووية فى الزراعة أكثر أمنًا من المبيدات

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على عبد النبى الخبير النووى ونائب رئيس هيئة الطاقة النووية سابقا، إن أشهراستخدام للطاقة النووية في المجال السلمى هو استخدامها فى إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن الطاقة النووية المستخدمة فى أفرع العلوم المختلفة هى طاقة غير انشطارية، مؤكدا أن الإشعاعات التي تخرج منها يجرى استخدامها في الزراعة والطب، مشيرا إلى أن استخدام الإشعاع النووي في الزراعة أو الإنتاج الحيوانى أو الغذاء آمنة جدا، موضحا أن استخدام المبيدات الحشرية يكون أشد ضررا.

وتابع عبد النبى، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد، أن الإشعاع والطاقة النووية تفيد فى الزراعة بإنتاج سلالات زراعية جديدة ومحصول عالى الجودة والإنتاجية، مضيفا أن أشعة جاما المنبعثة من الطاقة النووية تعمل على إحداث عقم لذكور الحشرات الضارة بالمزروعات.

وفى سياق أخر، كان قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا توليه القيادة السياسية بالقطاع الزراعى، بالإضافة إلى العمل الدائم على تطوير نظم الرى الحديث والعمل بها فى العديد من الأراضى الزراعية، وهذا الأمر سيكون له عوائد كبيرة على المواطن من خلال توافر المحاصيل الزراعية والفائدة التى تعود على المزارع، مؤكدا أن مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم فى إنتاج زيتون المائدة، بالإضافة إلى التوسع الآن فى مجال زيتون الزيت.