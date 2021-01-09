شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..التنمية المحلية تغلق 20 ألف محل ومقهى لمخالفة المواعيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.
الأوقاف تقرر غلق مسجد فى كفر الشيخ لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية
الأوقاف تعيد فتح 16 مسجدا بعد غلقها بسبب مخالفة إجراءات مواجهة كورونا
وزير الأوقاف: عمالة وخيانة الإخوان تستدعى العمل لكشف حقيقتهم وتعرية خيانتهم
وزير التنمية المحلية يكشف جهود الوزارة لمواجهة الفساد فى المحليات.. فيديو
وزير الشباب والرياضة: دعم كبير من الرئيس السيسى لإنجاح مونديال كرة اليد
وزير الأوقاف: مساعدة المضارين من كورونا وعلاج المرضى ضمن أولويات الزكاة
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بخصوص الصناديق والحسابات الخاصة
التنمية المحلية تعلن غلق 20 ألف محل ومقهى لمخالفة المواعيد الجديدة للغلق
وزير النقل يعلن وصول 22 عربة سكة حديد روسية جديدة للركاب ميناء الإسكندرية
الإسكان تعلن بدء تسليم 2280 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة فى فبراير
التخطيط تعلن طرح أول صندوق نقدى يؤسس محليًّا.. وفتح باب الاكتتاب الأحد
القوى العاملة تعلن بدء خطة إعداد منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة يتابع مستحقات وتعويضات المتوفى فى حادث "العمرة" بتبوك بالسعودية
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر السابع لـ "اتكلم عربى" مع أبناء المصريين بالبحرين
التعليم: تحديد مصير امتحانات الترم الأول بعد 20 فبراير
القوى العاملة تعلن تعيين 659 شابا وصرف 260 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج
التنمية المحلية تتصدى لمحاولة بناء مخالف بمنطقة سموحة بالإسكندرية استجابة لشكوى الأهالى