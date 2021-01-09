أخبار مصر

أخبار × 24 ساعة..التنمية المحلية تغلق 20 ألف محل ومقهى لمخالفة المواعيد الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..التنمية المحلية تغلق 20 ألف محل ومقهى لمخالفة المواعيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

الأوقاف تقرر غلق مسجد فى كفر الشيخ لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

القوات المسلحة تبدأ تطهير مناطق يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين ضد

الأوقاف تعيد فتح 16 مسجدا بعد غلقها بسبب مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

وزير الأوقاف: عمالة وخيانة الإخوان تستدعى العمل لكشف حقيقتهم وتعرية خيانتهم

الحكومة تُكذب شائعة سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها

وزير التنمية المحلية يكشف جهود الوزارة لمواجهة الفساد فى المحليات.. فيديو

وزير الشباب والرياضة: دعم كبير من الرئيس السيسى لإنجاح مونديال كرة اليد

وزير الأوقاف: مساعدة المضارين من كورونا وعلاج المرضى ضمن أولويات الزكاة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بخصوص الصناديق والحسابات الخاصة

التنمية المحلية تعلن غلق 20 ألف محل ومقهى لمخالفة المواعيد الجديدة للغلق

وزير النقل يعلن وصول 22 عربة سكة حديد روسية جديدة للركاب ميناء الإسكندرية

الإسكان تعلن بدء تسليم 2280 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة فى فبراير

التخطيط تعلن طرح أول صندوق نقدى يؤسس محليًّا.. وفتح باب الاكتتاب الأحد

القوى العاملة تعلن بدء خطة إعداد منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات وتعويضات المتوفى فى حادث "العمرة" بتبوك بالسعودية

وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر السابع لـ "اتكلم عربى" مع أبناء المصريين بالبحرين

التعليم: تحديد مصير امتحانات الترم الأول بعد 20 فبراير

القوى العاملة تعلن تعيين 659 شابا وصرف 260 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

التنمية المحلية تتصدى لمحاولة بناء مخالف بمنطقة سموحة بالإسكندرية استجابة لشكوى الأهالى

البيئة تصدر كتيبا يستعرض أهم إنجازات عام 2020 ورؤية مصر للتعافى الأخضر

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا