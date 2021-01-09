شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن يرحب بعدم حضور ترامب "حفل التنصيب": أمر جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن ارتياحه لإعلان دونالد ترامب، الرئيس المنتهية ولايته عدم حضوره حفل التنصيب المقرر 20 يناير المقبل.

وقال بايدن في كلمة له منذ قليل، إن قرار دونالد ترامب عدم حضور حفل تنصيبه هو أحد الأشياء ‏القليلة التي يتفق عليها الاثنان.‏

وأضاف للصحفيين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير: "إنه لأمر جيد، عدم حضوره، وهو أحد ‏الأشياء القليلة التي من الممكن أن اتفق فيها معه.. لقد تجاوز حتى أسوأ مفاهيمي عنه. لقد أحرجنا في جميع ‏أنحاء العالم "، وأضاف: "انه لامر جيد أن لا أراه"‏

ولدى سؤاله لاحقًا عن مايك بنس، قال بايدن إن نائب الرئيس "مرحب به للحضور"

أعلن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن.

وقال دونالد ترامب فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه لن يحضر حفل تنصيب خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير، وذلك بعد ساعات من تعهده بانتقال سلس للسلطة.

وتعهد الرئيس الأمريكي، بمواصلة دعم أنصاره وبأن يكون لهم "دور كبير" بعد يوم من نشره مقطع فيديو يعد فيه بانتقال سلس للسلطة، إثر إقرار الكونجرس رسميا فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة رغم اقتحام عدد من أنصار ترامب لمبنى الكابيتول.

وكتب ترامب على تويتر قائلا، إن "نحو 75 مليون شخص ممن أدلوا له بأصواتهم سيكون لهم دور كبير في المستقبل ولفترة طويلة. لن يتعرضوا للازدراء أو يعاملوا بطريقة ظالمة بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة" دون أن يفصح عن أى تفاصيل أخرى