شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على الطرق وتناشد السائقين القيادة بهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تكون الشبورة الكثيفة على الطرق بكافة محافظات الجمهورية، وذلك حتى نهاية الأسبوع المقبل، خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على السائقين توخى الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة وتجنب السفر أثناء الشبورة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

ويشهد غدا السبت، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.