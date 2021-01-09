شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يتلقى جرعة لقاح كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جرعة لقاح كورونا في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية منذ قليل، وأظهرت لقطات فيديو بثها حساب وكالة الأنباء السعودية للأخبار الملكية على تويتر لحظة تلقى الملك سلمان للقاح.



الملك سلمان بن عبد العزيز يتلقى لقاح كورونا



الملك سلمان يتلقى لقاح كورونا

وسجلت السعودية انخفاضا جديدا لعدد الإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا، حيث رصدت المملكة في إحصائية اليوم الجمعة 97 إصابة، فيما تراجع عدد الوفيات إلى 4 حالات.

ورصدت وزارة الصحة السعودية 97 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد العام للأصابات المسجلة حتى الآن إلى 363582 إصابة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة تراجعا مستمرا منذ عدة أشهر حيث انخفض هذا العدد أوائل العام الحالي إلى مستوى أدنى من 100 حالة، ليرتفع قليلا بعد ذلك، وسجلت البلاد يوم 5 يناير 104 حالات، وفي 6 يناير 118، وفي 7 يناير 108، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6282 متوفيا.