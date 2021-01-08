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«بيطري أسوان» يجري أعمال المسح التناسلي في «كوم امبو»

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الطب البيطري بأسوان تحت رعاية الدكتور احمد صالح مدير عام الطب البيطري بأسوان، فاعليات يوم المسح التناسلي بقرية الرغامة البلد بمركز كوم امبو .

واجريت عملية المسح تحت إشراف الدكتور حسن عبدالله رئيس قسم التناسليات والدكاترة الفت الفي رئيس قسم الوقاية وسمر مصطفى مدير وحدة العدوة وفاطمة حسني مدير وحدة كوم امبو.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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