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شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري أسوان» يجري أعمال المسح التناسلي في «كوم امبو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت مديرية الطب البيطري بأسوان تحت رعاية الدكتور احمد صالح مدير عام الطب البيطري بأسوان، فاعليات يوم المسح التناسلي بقرية الرغامة البلد بمركز كوم امبو .
واجريت عملية المسح تحت إشراف الدكتور حسن عبدالله رئيس قسم التناسليات والدكاترة الفت الفي رئيس قسم الوقاية وسمر مصطفى مدير وحدة العدوة وفاطمة حسني مدير وحدة كوم امبو.
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