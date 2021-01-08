شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي عقب تلقيه لقاح كورونا: الحمدلله على نعمة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان صورة له مصحوبة بتعليق: "الحمد لله تلقّيت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 ،‏والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان، ‏وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا، ‏وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".