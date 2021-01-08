شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق وجمعيات الحيوانات الأليفة فى الغردقة مُهدَّدة بالإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تسلم فنادق وجمعيات الرفق ورعاية واستضافة الحيوانات الأليفة فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تواجه هذه الأماكن أزمة حادة فى تمويل متطلبات الرعاية، بعد انخفاض معدلات الحركة السياحية القادمة من أوروبا، ما يهدد بتوقف هذه الجمعيات عن سداد أجور العمالة وتقديم الطعوم وإجراء عمليات الإخصاء والتعقيم، التى كانت تتم مجانًا.

الدكتور وحيد رفعت، نقيب البيطريين السابق بمحافظة البحر الأحمر، قال إن عددًا من القرى السياحية فى المدينة كانت تخصص مكانًا لاستضافة ورعاية القطط من خلال تبرعات السائحين، لكن مع تدنى نسب الإشغالات وإغلاق بعض القرى السياحية أصبحت هذه الحيوانات دون رعاية.

مونيكا بلمون، إحدى مسؤولى جمعية «بلمون» السويسرية لرعاية الحيوانات الضالة، أكدت أن الجمعية كانت تعتمد على تبرعات الأجانب سواء المقيمين أو الزائرين، حيث كانت الجمعية تنظم معارض خيرية وتدعو مُحِبِّى الحيوانات من الأجانب وتخصص نسبة من عائد هذه المعارض لرعاية الحيوانات الموجودة لدى الجمعية.

وأوضحت «مونيكا» أن الجمعية ترعى نحو 20 حمارًا صادرتها الشرطة والوحدة المحلية أثناء سيرها بشوارع الغردقة وتسلمتها الجمعية، لكن هذه الحيوانات باتت مُهدَّدة بعدم توافر الغذاء، بالإضافة إلى عشرات من القطط والكلاب.

كما تواجه فنادق استضافة القطط والكلاب فى المدينة أزمة مالية تهدد استمرار عملها فى المجال لتدنى أو انعدام الإشغالات لأنها كانت تعتمد على السائحين القادمين من الخارج، مصطحبين حيواناتهم الأليفة معهم.