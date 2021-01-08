شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في الإسكندرية بسبب «القمامة».. و«نهضة مصر»: نرفع 4500 طن يومياً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب القصور في أداء شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة في الإسكندرية، المنوط بها أعمال النظافة بالمحافظة، في ردود فعل غاضبة بين المواطنين بسبب وجود أكوام من القمامة لساعات طويلة دون رفعها في معظم المناطق، مما حول الإسكندرية في بعض المناطق خاصة الشعبية إلى ما يشبه «مقلب كبير»، بحسب تعبيرهم، مطالبين بفسخ التعاقد من الشركة لعدم قيامها بمهامها حسب العقد المبرم بين الشركة والمحافظة في هذا الشأن.

وقال محمد جمال الدين، من العامرية، إن «القمامة في الحى تظل بالساعات في الشوارع ولا تجد من يرفعها ما يصيب المواطنين وخاصة الأطفال بالأمراض المزمنة نتيجة انتشار البعوض والذباب والكلاب الضالة»، مشيرا إلى أن «أكوام القمامة باتت مرتعا للحيوانات والكلاب بسبب تركها فترات كبيرة دون مرور سيارات الشركة لرفعها».

وطالب «جمال الدين»، المحافظ اللواء محمد الشريف، بفسخ التعاقد مع الشركة والعودة إلى نظام الجمع من المنازل، حيث أثبتت التجربة فشل شركات النظافة سواء الأجنبية مثل الفرنسية أو شركة نهضة مصر، مشيرا إلى أن شارع الكابلات في العامرية حدث ولا حرج، وكذا شارع الكينج الذي أصبح مرتع للحيوانات بسبب ترك أكوام القمامة لفترات طويلة.

وأضافت لبنى العسال، من الجمرك، أن «القمامة منتشرة في المناطق الشعبية على طول الإسكندرية من شرقها إلى غربها، وأن الشركة تهتم فقط بالأحياء الراقية والمناطق التي تحظى بمرور المسئولين»، مشيرة إلى أن الإسكندرية تحولت من عروس البحر الابيض المتوسط إلى «عجوز» البحر الأبيض المتوسط، بسبب انتشار القمامة في كل مكان.

واستطرد على طه، من الفلكى، قائلاً: «إن شارع شركة البصل ملئ بالقمامة يوميا فضلا عن سوق الصينية في منطقة الورديان دون اهتمام»، مشيراً إلى أن مشكلة القمامة بالإسكندرية هي المشكلة الأبرز، التي فشلت المحافظة في حلها سواء بإسناد المهمة إلى شركات أجنبية أو شركات قومية، أكوام القمامة منتشرة في كل شوارع المحافظة خاصة المناطق الشعبية والأطراف«.

على الجانب الرسمى، قال المهندس أحمد عبدالقادر، العضو المنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، المنوط بها أعمال النظافة في الاسكندرية، إن الشركة لديها فريق متخصص في تلقى الشكاوى يوميا من جميع أنحاء المحافظة، ويتم التحرك فور تلقي البلاغات والشكاوى والتوجيه خلال ساعة إلى الموقع محل الشكوى.

وأضاف «عبدالقادر»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة ترفع يوميا 4500 طن قمامة، بمعدل 170 إلى 180 طن كل ساعة، وهو رقم غير طبيعى، مشيراً إلى أن المواطنين لم يتعودوا حتى الآن على أن يكون هناك توقيت محدد لإلقاء القمامة وليس في أي وقت وفى أي مكان وهو ما يحدث حاليا ما يسبب أزمة ويعطى انطباع أن الشركة مقصرة في أدائها.

وشدد على أن يكون هناك توعية لتقويم سلوك المواطنين فيما يتعلق بهذا الشأن، لافتا إلى تدشين مبادرات مع عدد من أعضاء مجلس النواب الجدد من بينها مبادرة «الحي النظيف»، والتى تقضى بتسيير سيارات لجمع القمامة يوميا من أمام المنازل في توقيتات محددة يتم الاتفاق عليها ليتم رفع القمامة بالمجان.

وشكا من «النبيشة» أو الفريزة والذين يعتبرون المشكلة رقم 1 في الأزمة، لأن المواطن عندما يلقى قمامة في الشارع يتم رفعها خلال ساعات، أما الفريزة يمثلون مشكلة في جمع ما يبعثرون ورائهم.

وقال «عبدالقادر»، إن الشركة قامت بتحديث وتطوير البنية التحتية لمعدات الرفع والتجميع، تصل قيمتها إلى 300 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم استيراد سيارات رفع جديدة وطرق جمع جديدة منذ 3 أشهر من الصين لتحديث البنية التحتية للشركة للوفاء بالتزاماتها في التعاقد مع المحافظة، مضيفاً:«احنا أحسن من محافظات كثيرة في مستوى النظافة»، ولدينا 5500 عامل يعملون في منظومة مقسمة على 18 قطاع في الاسكندرية.

وأعرب عن رضاه على مستوى النظافة في الاسكندرية، مشيرا إلى أن بعض المناطق يتم رفع القمامة منها 8 مرات يوميا والبعض 15 مرة والبعض مرتين وذلك يتوقف على تحضر المكان والكثافة العديدة ومعدلات الزحام بها.

وعلى الجانب الأكاديمى، قال الدكتور صبحي سلام، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، إنه في إطار المساهمة المجتمعية للجامعة ممثلة في كلية الزراعة باعتبار أن الجامعة منخرطة في العمل العام والمجتمعى، وليست بمنأى عما يحدث في المجتمع، دشنت أول مبادرة من نوعها تحت شعار «Zero Waste»، والتي تقضي بفصل وإعادة تدوير المخلفات في جميع كليات ومعاهد الجامعة البالغ عددها 23 كلية ومعهد خلال يناير الجارى.

وقال «سلام»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن تدشين المبادرة يأتي في إطار تحول مفاهيم الاقتصاد التقليدي إلى مفهوم الاقتصاد الأخضر Green Economy والتنمية المستدامة Sustainable development، وتحول مفهوم «الاقتصاد الخطي» إلى مفهوم «الاقتصاد الدوار» من خلال الاستخدام الأمثل للمخلفات بما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد الوطني في إطار تفعيل إستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ورؤية مصر 2030 من خلال استخدام الموارد بطريقة مستدامة وبمشاركة مجتمعية فعالة، وإدارة المخلفات مرتكزة على مفاهيم الحوكمة والوعي البيئي، وتدوير المخلفات يضم جميع أطراف المنظومة يؤدي إلى سلوكيات وممارسات جيدة للتعامل مع المخلفات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المخلفات وصولاً إلى Zero Waste.

غضب فى الإسكندرية بسبب "القمامة" .. ورئيس "نهضة مصر": نرفع 4500 طن يومياً و استوردنا أسطول معدات بـ300 مليون جنيه (صور)

غضب فى الإسكندرية بسبب "القمامة" .. ورئيس "نهضة مصر": نرفع 4500 طن يومياً و استوردنا أسطول معدات بـ300 مليون جنيه (صور)

غضب فى الإسكندرية بسبب "القمامة" .. ورئيس "نهضة مصر": نرفع 4500 طن يومياً و استوردنا أسطول معدات بـ300 مليون جنيه (صور)

غضب فى الإسكندرية بسبب "القمامة" .. ورئيس "نهضة مصر": نرفع 4500 طن يومياً و استوردنا أسطول معدات بـ300 مليون جنيه (صور)