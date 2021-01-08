شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة لحالة تعدي بالبناء على مساحة 70 متر بقرية الأخصاص بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مركز ومدينة منشأه القناطر بالتصدي لحالة تعدي بالبناء على مساحة 70 متر بالبلوك الأبيض والأسمنت بقرية الأخصاص، تم إيقاف الأعمال وإزالة في المهد ومصادرة التشوينات والتحفظ على صاحبها بمعرفة الشرطة.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات على مدار اليوم لضبط المخالفين، قام حي بولاق الدكرور بالتعاون مع إدارة البيئة بضبط سياره نقل تعمل على جمع مخلفات الدواجن والأسماك من محلات بيع الطيور والأسماك ويمارس صاحبها عمله دون اتخاذ أي تدابير أو احتياطات للأمن والسلامة ودون الحصول على التصاريح اللازمة وهو ما يضر بالبيئة والمواطن، وتم التحفظ على السيارة بالحي ومصادرة الأدوات المستخدمة.