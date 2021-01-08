شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض أسعار فنادق الغردقة لجذب السياحة الداخلية فى «إجازة نصف السنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع اقتراب إجازة نصف العام الدراسى التى تمتد لـ٢٠ فبراير المقبل، تشهد الفنادق والقرى السياحية فى مدينة الغردقة منافسة شرسة للفوز بأكبر نسبة إشغالات من السياحة الداخلية لتعويض الانخفاض الشديد فى حركة السياحة الأجنبية.

وقرر مسؤولو عدد من القرى السياحية، بداية من اليوم، خفض أسعار الحجز لتبدأ من ٦٠٠ جنيه للغرفة المزدوجة إقامة شاملة، والأطفال حتى 12 عاما مجانا، لجذب أكبر عدد من المواطنين. كما تم تقديم حوافز إضافية بتخفيض الحجوزات من ٣٠ لـ٥٠ ٪ من قيمة الغرفة المزدوجة، التى انخفضت أسعارها بفنادق الـ5 نجوم من ٣ آلاف لـ١٦٠٠ جنيه للإقامة الشاملة، وفى فنادق 4 نجوم من ١٦٠٠ لـ٦٠٠ جنيه، كما انخفضت أسعار الحجز بفنادق المناطق المميزة التى تجذب ذوى الدخل المرتفع والمشاهير فى خليجى أبوسومة مكادى وسهل حشيش والجونة؛ بسبب ضعف الإقبال من المصريين وانخفاض السياحة الأجنبية.

وقال حسام صالح، مدير الاستقبال بأحد الفنادق، إن إدارات الفنادق وشركات السياحة تسعى لتقديم أفضل العروض والتخفيضات لجذب المواطنين وتقديم حوافز بإضافة ليلة مجانية على عرض حجز الـ3 ليال، أو الحجز مجانا للأطفال أقل من ١٢ عاما.

وأكد محمود عرفة، مدير إحدى شركات السياحة الأجنبية، أن الحركة السياحية الأجنبية مازالت منخفضة بسبب عدم استئناف الرحلات من الأسواق الرئيسية الكبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا، حيث تتصدر بولندا وأوكرانيا الجنسيات الأجنبية القادمة إلى الغردقة منذ انتشار فيروس كورونا.

وتعمل القرى السياحية والفنادق بنسبة إشغالات ٥٠٪ المقررة من مجلس الوزراء ضمن ضوابط وإجراءات مواجهة الفيروس، مما ساهم فى زيادة المنافسة بين الفنادق والقرى السياحية لحجز النسبة بالكامل حتى لا تتعرض لخسائر.

وتستمر لجان وزارتى الصحة والسياحة فى أعمال التفتيش الدورى والمفاجئ على جودة الخدمات المقدمة بالفنادق والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتحقيق فى أى شكاوى من جانب النزلاء.

من جهة أخرى بعد نحو 20 عاما من الإهمال أعلنت الشركة المنفذة لأعمال تطوير كورنيش شاطئ عام رقم 4 فى مدينة الغردقة والممول من الجهاز المركزى للتعمير والإسكان، الانتهاء من نحو ٧٥% من الأعمال، إذ من المقرر افتتاح المشروع بمناسبة العيد القومى للمحافظة فى 22 يناير الجارى ليكون متنفساً لأهالى المدينة والزائرين مع تحصيل رسوم دخول رمزية.

وتصل مساحة الشاطئ رقم 4 لـ50 ألف متر مربع، وتشمل أعمال التطوير إنشاء نافورة راقصة وأكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ، ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار ومنطقة انتظار للسيارات، وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ.

كما يشمل المشروع تطوير كورنيش الشاطئ ليصبح بعرض 8 أمتار وبطول 700 متر ليناسب حركة المشاة، مع إنشاء تندات ومقاعد مدرجة للاستمتاع بالبحر، وتركيب رخام ومظلات خشبية وتخصيص أماكن كأكشاك تجارية وفق تصميم خاص. وتابع إمام عفيفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عملية تطوير الكورنيش بتكلفة ٢٠ مليون جنيه للمرحلة الأولى تصل لـ80 مليون جنيه، بعد تنفيذ بقية المراحل بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير والإسكان.