شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: الانتهاء من مرافق موقع مبانى «الضبعة النووية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الكهرباء، استمرار العمل لاستكمال إنشاء الميناء البحرى الخاص بالمحطة النووية فى الضبعة، فيما تم الانتهاء من السور الشبكى الداخلى حول موقع مبانى المحطة وتوصيل المرافق والمجاورة السكنية للعاملين والخبراء، مع استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على إذن الإنشاء.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطوات تقوم بها الوزارة لتنفيذ استراتيجية قومية وإقليمية للوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، بالاعتماد على تنويع المصادر والاستفادة المثلى من الموارد المتجددة وتحسين كفاءة الإنتاج والاستخدام، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة فى الأداء والخدمات.

وأضافت الوزارة أن القيادة السياسية فى مصر وروسيا لديهما اهتمام دائم ومستمر بمشروع المحطة النووية فى الضبعة نظراً لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، ولفتت إلى أن التعاون المصرى الروسى لم يكن وليد اللحظة، ولكنه كان دائماً ما يسهم بغزارة فى مختلف المجالات الاستراتيجية ومجالات التنمية والبنية التحتية، حيث يأتى المشروع تكليلاً للصداقة الطويلة ونتيجة لتراكم الخبرات وتحقيقاً لأفضل الممارسات من الجانب الروسى ولإحدى ركائز الأمن القومى المصرى فى مجال أمن الإمداد بالطاقة. ونبهت الوزارة إلى أن البرنامج النووى المصرى سيؤدى لإدخال صناعات جديدة ورفع جودة وتطوير الصناعة المصرية بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية، مثل تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة فى المحطات النووية والمستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها؛ لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية فى السوق المحلية والعالمية؛ ما يؤدى إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتى وبالتالى تحسين الدخل القومى.

من جانبه قال الدكتور على عبد النبى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن المرحلة الجارى العمل فيها تنتهى فى يونيو المقبل، ثم يتم الحصول على تقرير من جانب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على تقرير الأمان الأولى للمشروع، المؤهل للحصول على إذن ببدء الإنشاءات، وتستمر تلك المرحلة 5 سنوات.