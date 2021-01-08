شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح حقيقة صورة لمرضى كورنا يجلسون في طرقات إحدى المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لمرضى مصابون بفيروس كورنا يتواجد في الطرقات الخاصة بمستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الزقازيق وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس وعدم قدرة المستشفى على استيعاب هذا العدد.

وبالرجوع للمكتب الإعلامي لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أفادت بأن الصورة لمركز الكبد وهو مبنى مستقل داخل مستشفى الأحرار التعليمي وصدر قرار بتحويله إلى مبنى عزل منذ الموجة الأولى للجائحة ومازال يعمل كمبنى عزل بمسار آمن بعيد عن باقي أقسام المستشفى وتم تزويده بشبكة غازات ليكون جاهز لاستقبال حالات العزل والأسرة غير موضوعة بالطرقات لزيادة الأعداد عن المتاح وإنما تم التجهيز من البداية بهذه الطريقة لتكون بمثابة عنبر كبير لاستيعاب أكبر عدد ممكن.

وتابع: السعه السريرية بالأقسام الداخلية بمستشفى الأحرار مازال متاح بها الكثير من الأماكن الشاغرة لخدمه مرضي كورونا.