شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتطهير وتعقيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، حملة لتطهير وتعقيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنحاء المحافظة، وذلك ضمن التدابير الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩» .

وقالت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، إن المديرية وضعت خطة محددة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لمتابعة كافة الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها لمجابهة الفيروس المستجد.

وأشارت «ماجدة» إلى أنه تم تطهير وتعقيم عددا من دور الرعاية الاجتماعية، منها دار الهدايا رجال وسيدات للرعاية الاجتماعية وذلك حفاظا على سلامة المقيمين به سواء المسنين والعاملين. وأوضحت وكيلة وزارة التضامن أن شباب نادى جمعية خليك إيجابي تبرعوا بعملية التطهير وقدمت لهم الشكر.

لمجابهة فيروس كورونا.. تطهير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاسكندرية - صور

لمجابهة فيروس كورونا.. تطهير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاسكندرية - صور

لمجابهة فيروس كورونا.. تطهير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاسكندرية - صور

لمجابهة فيروس كورونا.. تطهير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاسكندرية - صور

لمجابهة فيروس كورونا.. تطهير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاسكندرية - صور