شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع 160 طن مخلفات من قرى مركز البدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت محافظة الجيزة لشكاوى عدد من المواطنين، عقب الجولة التي قام بها، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والتي وجه خلالها برفع مستوى النظافة وإزالة المخلفات أولا بأول وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني مركز البدرشين.

وتم شن حملات على مدار اليوم، أسفرت عن رفع 160 طن مخلفات بمركز ومدينة البدرشين ومنها طريق الطرفاية وشارع النيل السعيد وعباس عنانى والمستشفى وطريق مصر أسيوط، كما تم رفع المخلفات بالوحدة المحلية بدهشور وطريق المريوطيه من أول الوحدة المحلية حتى قرية منشية كاسب.