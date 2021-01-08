شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس: «كورونا امتحان قاسى من الله .. وعلينا التقرب إلى الخالق لننتصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران عطا الله حنا،مطران القدس، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن فيروس كورونا امتحان قاسى من الله سبحانه وتعالى،وعلينا التقرب إلى الله كى ننتصر على الوباء وكذا الحفاظ على كل الإجراءات الصحية والوقائية دون الدخول في حالة رعب وخوف لا مبرر لها.

وأوضح «عطا لله»، في بيان الجمعة، أنه مع دخولنا الإغلاق الشامل بسبب التفشي الكبير لوباء الكورونا أدعو الجميع إلى الانضباط والحفاظ على القواعد الصحية المطلوبة من اجل حمايتهم من هذا الفيروس الخطير وحماية عوائلهم، مشدداً على احترام الإجراءات الاحترازية التي اتخذت حتى نصل إلى مرحلة تتم فيها محاصرة هذا الوباء والقضاء عليه علما أن فترة بدء التطعيم قد ابتدأت وهنالك الكثيرون مما تلقوا هذا التطعيم على أمل أن تكون النتيجة حصانة وحماية لكل المطعمين من هذا الوباء .

وتابع:«بعد فترة من الآن سنكون قد قضينا عاما كاملا في ظل هذه الجائحة ونتمنى ان يكون العام الجديد 2021،هو عام الانتصار على هذا الوباء الذي شل العالم بأسره ووصل إلى المشرق العربي، مستطرداً: من المحزن والمؤلم أننا خسرنا أحباء وأصدقاء الذين انتقلوا إلى رحمته تعالى بسبب هذا الوباء دون ان نتمكن من ان نودعهم وان نقوم بواجبهم كما يليق.

وقال نتمنى ان يكون العام الجديد حاملا لبوادر الانتصار على هذه الجائحة التي ألمت بعالمنا وبمنطقتنا، مشيرا إلى أنه في فلسطين وخاصة في القدس وبيت لحم فقد دُمر القطاع السياحي بشكل كامل وكل شيء له علاقة بالسياحة مشلول ناهيك عن المرافق الأخرى التي تمر بأوضاع استثنائية في غاية الصعوبة والدقة .