شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كافيه يقدم الشيشة للمواطنين بالعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي العمرانية، حملات، اليوم، على عدد المقاهي التي تقدم الشيشة للمواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط كافيه بشارع خاتم المرسلين يقدم الشيشة للمواطنين، وتم التحفظ على محتويات المكان واتخاذ الإجراء القانوني حياله.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتواجد الميداني وضبط المخالفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قام حي شمال، اليوم، بفك شدة خشبية لصب سقف بلكونة بمدينة الامل، وبحملة إشغالات على المقاهى لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومصادرة عدد من الشيش، ومتابعة غلق المحلات بالمواعيد المحددة.

كما قام بحملة على وسائل النقل العام والمواقف بالتنسيق مع قسم شرطة إمبابة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات، ورفع كفاءة ش المحطة أمام وحدة المرور بدهان البلدورات وقص وتهذيب الاشجار، والتصدى لإقامة سوق الجمعة بشارع المطار وشارع الصفطاوى بالبراجيل.