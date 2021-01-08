شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» ترد على استغاثة مريض بـ«صدر دمنهور» بالوزيرة عبر بث مباشر على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بالبحيرة فيديو يرد فيه الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، على بث مباشر لأحد المرضي من مستشفي صدر دمنهور والذى يشكو فيه من نقص الأكسجين ، وتضامن فى البث المباشر مريض آخر، يستغيثون بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة من نقص الأكسجين .

وقال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه يقوم بعمل فيديو ردًا على البث المباشر لأحد المرضي فى مستشفى الصدر بالبحيرة ويدعي فيه عدم وجود أكسجين على عكس الحقيقة، وأن الحقيقة أن مستشفي الصدر كان فيها 6 آلاف لتر أكسجين وتم التزويد فجرًا بعدد 10 آلاف لتر آخري ليصبح في التانك 16 ألف لتر أكسجين.

وأوضح الدكتور محمود طلحة أن المريض الذي قام بعمل البث المباشر دخل المستشفي الساعة 2 فجرًا وعمل الفيديو الساعة 10 صباحًا وفى هذا التوقيت كانت المستشفى بها 6 آلاف لتر و70 اسطوانة ممتلئة، وتم الساعة الخامسة فجرًا تزود المستشفى بعدد 10 آلاف لتر ليصبح فيها 16 ألف لتر أكسجين.

وأكد وكيل الوزارة أن الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي «يأتي على غير الحقيقة وهدفه إيه؟ لا أدري، ويثير الرأي العام ليه؟ لا أدري .. صوت الأكسجين واضح فى الفيديو خارج من الماسك، يعني هو نزل الماسك عشان يصور، صوت الأكسجين واضح تمامًا بضغط عالي، لا يوجد تانك فيها رصيد أكسجين زيرو إطلاقًا كان فيها 6 آلاف واصبحوا 16 وقت عمل البث المباشر.»

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن محافظة البحيرة بها 2200 اسطوانة يتم تدويرهم بين المستشفيات عند الاحتياج، ويأتي 35 ألف لتر يوميًا من الوزارة لمستشفيات المحافظة، وأن التانكات لا تقل أبدًا عن 50% فى مستشفيات المحافظة، «وعمرها ما كانت زيرو ولا تصل إلى زيرو.»

ويمكن مشاهدة الفيديو من خلال الضغط