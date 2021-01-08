شكرا لقرائتكم خبر عن حملات موسعة لإزالة الإشغالات بكفرالشيخ ودسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينتا كفرالشيخ ودسوق، اليوم، حملات إزالة الإشغالات، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لإزالة الإشغالات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الانضباط للشوارع والميادين، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات، بالتنسيق والتعاون مع رجال أمن كفرالشيخ.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال رفع جميع الاشغالات بشوارع " البلدية وبورسعيد والنقراشي والشيخ اللبان والخليفة المأمون والنبوي المهندس وعبد الهادي راضي".

كما أشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على حملة لرفع الإشغالات من باعة وسيارات من شارع 6 وتحرير إشغالات ومضبوطات متنوعة، وكذلك المرور على المحلات التجارية ومحطة السكة الحديد لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدي على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.