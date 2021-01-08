شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: توفير أسطوانات الأكسجين الاحتياطية بمستشفيي مطوبس وقلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وفر أسطوانات الأكسجين لمستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى قلين المركزي، وأن على سلامة، رئيس مركز مدينة قلين، تابع صول الأكسجين إلى مستشفى قلين المركزي، مؤكداً أن عملية ضخ الأكسجين إلى الخزان الرئيسي مستمر بصفة يومية في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، يأتي ذلك تنفيذاً لتعليماته بهذا الخصوص.

كما تابع جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وصول أسطوانات الأكسجين الاحتياطية، والتي وفرها محافظ كفر الشيخ، بالإضافة لتعبئة تنكات الأكسجين بالمستشفى ليصبح الاحتياطي الموجود 97 أنبوبة أكسجين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.