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محافظ كفر الشيخ: توفير أسطوانات الأكسجين الاحتياطية بمستشفيي مطوبس وقلين

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وفر أسطوانات الأكسجين لمستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى قلين المركزي، وأن على سلامة، رئيس مركز مدينة قلين، تابع صول الأكسجين إلى مستشفى قلين المركزي، مؤكداً أن عملية ضخ الأكسجين إلى الخزان الرئيسي مستمر بصفة يومية في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس ، يأتي ذلك تنفيذاً لتعليماته بهذا الخصوص.

كما تابع جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وصول أسطوانات الأكسجين الاحتياطية، والتي وفرها محافظ كفر الشيخ، بالإضافة لتعبئة تنكات الأكسجين بالمستشفى ليصبح الاحتياطي الموجود 97 أنبوبة أكسجين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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