شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مسجد بكفرالشيخ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، غلق مسجد الرحمة بميت الديبه التابع لإدارة أوقاف قلين بمديرية كفر الشيخ، وذلك لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، لمدة أسبوع على ألا يفتح إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أنه وطبقا لتعليمات الدكتور وزير الأوقاف وحرصا على سلامة وحياة المصلين، فإنه لن يسمح بعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازيه بأي مسجد ايا كان، وفي حالة المخالفة سيتم غلق المسجد فورا.

واضاف أن مسجد الرحمه بميت الديبه بقلين تقرر غلقه لمدة اسبوع وأن لا يفتح إلا بأخذ التعهد اللازم بالتزام المصلين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وشدد أنه لن يسمح لأي مسجد أيا كان بمخالفة ذلك، وذلك حرصا على حياة المصلين.

وأضاف «يونس»: «أننا نتابع جميع المساجد للتأكد من تطهيرها وتعقيمها والتزام المصلين فيها بالاجراءات الاحترازية».