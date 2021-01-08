شكرا لقرائتكم خبر عن المعينون في البرلمان بقرار الرئيس.. من هم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب.

وشملت أسماء المُعيَّنين: إيمان محمد طلعت أحمد أحمد العجوز، عبلة أحمد على الألفى، فرحة عبدالعزيز مأمون الشناوى، هدى عبدالستار كمال الدين عبدالعزيز، داليا السيد محمد السيد السعدنى، منال هلال أيوب جرجس، جيهان محمد إبراهيم زكى، محمد عمر عمر الزير، نيفين حمدى بدوى الطاهرى، آية محمود عبدالله محمد مدنى، محمد محمد زكى محمد الوحش، درية عبدالحق شرف الدين، دينا عبدالكريم صادق مكسيموس، ندى ألفى ثابت بسالى، جمال حلمى محمد السعيد، حازم محمد يحيى إمام، حسام السيد المتولى غالى، عادل عبدالفضيل أحمد سعد عياد، كريم بدر حلمى رزق االله، فخرى الدين على محمد الفقى، سحر عبدالمنعم محمد أحمد عطية، على جمعة محمد عبدالوهاب، محمد سعد عوض االله أحمد، منصف نجيب سليمان، عماد خليل كامل خليل، دينا أحمد إسماعيل على، سالم سليمان سالم مراحيل، وإبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى.

وشهدت القائمة تنوعًا كبيرًا، وضمت شخصيات عامة تحمل سيرًا ذاتية مميزة، وتمتلك خبرات عديدة فى مجالاتها، إذ تولى الدكتور على جمعة منصب مفتى الديار المصرية السابق من 2003 إلى 2013، وتم تعيينه عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وتولى المستشار إبراهيم الهنيدى منصب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، فيما تولت الدكتورة درية شرف الدين وزارة الإعلام فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، واستمرت فى منصبها فى «حكومة محلب» أيضًا.

وتضمنت القائمة الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد، مستشار صندوق النقد الدولى السابق، بمبادرة تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالغاز، وفى مجالى الصحافة والإعلام، تم تعيين الكاتب الصحفى عماد خليل، الصحفى بجريدة «المصرى اليوم»، والإعلامية دينا عبدالكريم، التى قدمت برنامج «صباح الخير يا مصر»، ضمن خطة التطوير على شاشة التليفزيون المصرى، كما شاركت فى تقديم «القاهرة 360» على شاشة قناة القاهرة والناس.

عماد خليل

وفى مجال الرياضة، تم اختيار حازم إمام، لاعب كرة القدم، كابتن نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، وحسام غالى، لاعب وكابتن فريق كرة القدم السابق بالنادى الأهلى، وآية مدنى، سفيرة الرياضة المصرية فى المحافل الدولية واللجان الأوليمبية، والتى شغلت منصب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية، ثم رئيسًا لها، بجانب اختيارها ضمن اللجنة التى شكلتها الأوليمبية الدولية للإشراف على الملاكمة فى أوليمبياد طوكيو 2021.

وحظيت القائمة كذلك بعدد من المهندسين، حيث شغلت المهندسة داليا السعدنى منصب رئيس المؤسسة الدولية للتصميم فى إيطاليا «IAD»، وحققت 3 جوائز عالمية فى سنة واحدة بمجال التصميم الإبداعى، ما مكّنها من دخول قائمة أشهر 100 مهندس معمارى حول العالم فى مجالى العمارة والتصميم، وقفزت بترتيب مصر فى التصميم والعمارة على مستوى العالم إلى المركز 25 بين 182 دولة، بعد حصولها على 7 جوائز عالمية فى مجال التصميم، إلى جانب المهندسة سحر عطية، رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، وإيمان العجوز، عضو مجلس النقابة العامة للمهندسين- التى خاضت الانتخابات النقابية العمالية عن العاملين بقطاع البترول فى 2018، وفازت بنجاح ساحق، وهى أيضًا السكرتير العام السابق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشؤون المرأة العاملة والطفل.

وضمت القائمة المستشار منصف نجيب سليمان، الذى يشغل منصب المستشار القانونى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ونيفين الطاهرى، سيدة أعمال مصرية، والدكتورة فرحة عبدالعزيز، التى شغلت موقعى نائبة رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحث العلمى، عميدة كلية الطب بجامعة المنصورة.

وجاءت قائمة المُعيَّنين بعد انتخاب 567 عضوًا ضمن الانتخابات البرلمانية التى أُجريت على مرحلتين خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضى، ويتبقى فقط مقعد دائرة «دير مواس» فى المنيا، والذى أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تأجيل انتخاباته، على أن يتم تحديد موعد لاحق لها.

ووفقًا لقانون مجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس، أى 28 عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس.